Çin'den 20 maddelik eylem planı

Çin, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), iç tüketimi artırmak için 20 maddeden oluşan bir paket açıkladı.

Pakete göre, yeni enerji araçları (NEV), ev aletleri, elektronik, yemek, kültür ve turizm sektörlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da dahil olmak üzere çok çeşitli ürün ve hizmetlerin tüketimi teşvik edilecek. NDRC tarafından yayınlanan bildiriye göre, ayrıca konut ve daha iyi yaşam için de çalışmalar yürütülecek.

Komisyon Başkan Yardımcısı Li Chunlin, önlemlerin yüksek fiyatlı ürünlerin tüketimini dengelemeyi, hizmet tüketimini genişletmeyi, kırsal tüketimi teşvik etmeyi, yeni tüketim türleri keşfetmeyi, tüketim tesislerini iyileştirmeyi ve tüketim ortamını optimize etmeyi amaçladığını söyledi.

NDRC bildiride, yerel makamların otomobil alımını kısıtlamak için yeni önlemler açıklamaması gerektiğini, otomobil alımı konusunda halihazırda kısıtlayıcı önlemler almış olan bölgelerin ise bu önlemleri yerel koşullara uyum sağlamak için iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Li, Çin’de otomobil üretiminin ve satışlarının yılın ilk yarısında sırasıyla yüzde 9,3 ve yüzde 9,8 artarak kayda değer bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Aynı dönemde, NEV üretimi yıllık yüzde 42.4 artışla yaklaşık 3.79 milyon adede yükselirken, NEV satışları yüzde 44.1 artışla yaklaşık 3.75 milyon adede ulaştı.

Danıştay tarafından onaylanan bu önlemlerin, iç talebi genişletme stratejisinin daha iyi uygulanmasını, ekonomik büyümeyi canlandırmada tüketimin temel rolüne tam anlamıyla yer verilmesini ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının sürdürülmesini amaçladığını belirten Li, yerel halkın tüketiminin yılın ilk yarısında yemek ve turizm sektörlerinin gelirlerinde belirgin bir şekilde iyi bir toparlanma kaydettiğini kaydetti. Li, söz konusu dönemde yemek sektörünün birleşik gelirlerinin yıllık yüzde 21,4, iç turizm gelirlerinin ise yüzde 95,9 arttığını açıkladı.