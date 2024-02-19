Çin'den 2023'te 264 milyar dolar cari fazla

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Çin Devlet Döviz İdaresi Sözcüsü Wang Chunying, düzenlediği basın toplantısında, 2023’te Çin’in ödemeler dengesinde mal ticareti fazlasının 608 milyar dolara ulaşarak, şu ana kadarki ikinci yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Sözcü, mal ihracatının 3 trilyon 179 milyar 600 milyon dolara, mal ithalatının ise 2 trilyon 571 milyar 600 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

2023’te hizmet ticaretinin daha dengeli şekilde geliştiğine işaret eden Wang Chunying, geçen yıl Çin’in hizmet ticaretindeki açığının 229,4 milyar dolar olarak kayda geçtiğini, bunun pandemi öncesi seviyelere doğru düzenli bir toparlanma anlamına geldiğini ifade etti. Sözcü, turizm ve ulaştırmanın hâlâ hizmet ticaretinde açık verilen kalemler arasında yer aldığına işaret etti."