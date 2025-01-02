  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'den ABD'li 28 savunma sanayi şirketine ihracat yasağı
Takip Et

Çin'den ABD'li 28 savunma sanayi şirketine ihracat yasağı

Çin, ABD'li 28 savunma sanayi şirketine askeri ve sivil "ikili kullanıma sahip ürünlerin" ihracatına yasak getirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'den ABD'li 28 savunma sanayi şirketine ihracat yasağı
Takip Et

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "ulusal güvenliği korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Çinli şirketlerin, söz konusu şirketlere ihracat yapmasının yasaklandığı" belirtildi.

"Güvenilmez varlık" listesine aldı

Bakanlık, 10 ABD'li şirketin de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a silah satışı nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığını açıkladı.

Aralarında General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin ve Raytheon Missiles & Defence'in olduğu savunma şirketlerine ihracat yasağı getirilirken, Lockheed Martin'in 5, General Dynamics'in 3, Raytheon'un 1 şirketi ile General Dynamics ve Raytheon 1 ortaklığı "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Çinli şirketlerin, ilk gruptaki 28 şirkete "ikili kullanıma sahip ürünleri" satması kısıtlanırken, ikinci gruptaki 10 şirket ile Çinli şirketler arasında her türlü alışveriş, bu şirketlerin Çin'de yatırım yapması ve yöneticilerinin Çin'e giriş ve çıkış yapması yasaklandı.

Pekin yönetimi, en son 24 Aralık'ta ABD'nin Tayvan'a silah satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 13 Amerikan savunma sanayi şirketi ile 6 yöneticiye yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

 

İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldıİngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldıKüresel Ekonomi

 

BİM market 03-09 Ocak 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor?BİM market 03-09 Ocak 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Küresel Ekonomi
ABD Hazine tahvil getirilerindeki güçlü yükseliş dikkat çekiyor
ABD Hazine tahvil getirilerindeki güçlü yükseliş dikkat çekiyor
ABD'de mortgage başvuruları hızla geriledi
ABD'de mortgage başvuruları hızla geriledi
İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldı
İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldı
Trump fitili ateşledi! Küresel ticaretin dar boğazı Panama Kanalı için ‘vesayet’ tartışması büyüyor
Trump fitili ateşledi! Panama Kanalı için ‘vesayet’ tartışması büyüyor
Avrupa gaz fiyatları yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı
Avrupa gaz fiyatları yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı
Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor
Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor