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Çin'den ABD'nin tarife kararına tepki: Gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 ülkeye tek taraflı gümrük vergileri getirildiğini açıklamasının ardından, ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının "kazananının olmadığını" belirtti.

Haber Merkezi
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Çin'den ABD'nin tarife kararına tepki: Gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'ın 14 ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerini değerlendirdi.

"Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir"

Pekin'in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Sözcü Mao, "Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" ifadesini kullandı.

14 ülkeye tarife mektupları gönderildi

Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetmişti.

Trump, tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız" ifadesini kullanmıştı.

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