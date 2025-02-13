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Çin'den ABD'ye 'Doğru yola dön' çağrısı

Çin, çelik tarifelerinin ardından ABD'yi doğru yola dönmeye çağırdı.

Haber Merkezi
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Çin'den ABD'ye 'Doğru yola dön' çağrısı
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Çin, ABD'nin son ticaret savaşı girişiminde alüminyum ve çelik ithalatına gümrük vergisi getirmesinin ardından ABD'yi çok taraflı sistemin doğru yoluna dönmeye çağırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşımının tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi olduğunu ve tüm ülkelerin hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticareti baltaladığını söyledi.

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