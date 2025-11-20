Çin'den ABD'ye nadir toprak mıknatısları ihracatı dokuz ayın zirvesinde!

Çin'in nadir toprak mıknatısları ihracatı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 düşerek ardışık ikinci ayda geriledi. Ancak gümrük verilerine göre, ABD'ye yapılan sevkiyatlar dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pekin, ekim ayı başlarında ticaret savaşını azaltma taahhüdünün parçası olarak 9 Ekim'de duyurduğu nadir toprak ihracat kontrol önlemlerini bir yıl süreyle askıya aldığını açıklamıştı.

Ocaktan bu yana en yüksek seviye

Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, otomobillerden silahlara kadar geniş teknoloji yelpazesinde kullanılan nadir toprak mıknatıslarının dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan Çin'den ekim ayındaki sevkiyatlar 5.473 metrik ton oldu.

Bu rakam, eylül ayındaki 5.774 tondan düşük ancak 2024'ün aynı ayındaki 4.725 tona göre yüzde 15,8 yüksek olarak gerçekleşti.

ABD'ye ekim ayı ihracatı ise bir önceki aya göre yüzde 56,1 artışla 656 tona yükseldi ve ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sektör kaynakları, Çin'in sevkiyatları hızlandırabilecek yeni bir nadir toprak lisanslama rejimi tasarlamaya başladığını ancak bunun Washington'ın umduğu gibi kısıtlamaların tamamen geri alınması anlamına gelmeyeceğini söyledi.

En çok Almanya’ya ihraç edildi

Geçen ay hacim bazında Çin nadir toprak mıknatısları için ilk beş ihracat destinasyonu Almanya, ABD, Güney Kore, Vietnam ve Hindistan oldu.

Yılbaşından bu yana Çin'in nadir toprak mıknatısı ihracatı toplam 45.290 ton olarak yıllık yüzde 5,2 düşüş kaydetti.