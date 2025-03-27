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Çin'den ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi tepkisi

Çin, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin'den ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi tepkisi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta gümrük tarifelerinin ABD'nin kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmayacağını belirtti.

"Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz"

ABD'nin tarife kararına öncelikle büyük ticaret ortaklarının tepki gösterdiğine dikkati çeken Sözcü Guo, "Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz. Hiçbir ülke gümrük tarifeleriyle kalkınıp refaha ulaşamaz." dedi.

Guo, ABD'nin tarifelerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oyduğunu ve tüm ülkelerin halklarının ortak çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.

Trump'ın kararına Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Japonya gibi dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin bulunduğu ülkeler tepki göstermişti. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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