Çin'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yetkisi dışında alınan yaptırım kararının, uluslararası hukuki temelinin olmadığını savundu.

Çin'in çıkarlarına zarar veren kararı kınadıklarını ve ABD tarafını diplomatik kanallardan protesto ettiklerini belirten Sözcü Mao, "Bu, tek taraflı yaptırımların ve yargı yetkisinin kanunsuz şekilde sınır aşırı kullanılmasının tipik örneğidir." dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 24 Şubat'ta Rusya'ya yardım ettikleri şüphesiyle yaptırım listesine aldığı şirketlere, AOOK Teknoloji, Pekin Ti-Tech Bilim ve Teknoloji, Pekin Yünzı Teknoloji, HEAD Havacılık ve Uzay Teknolojisi ile Spacety'nin olduğu 5 Çinli işletme ve kuruluşu eklemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin, "Rusya'nın askeri ve/veya savunma sanayi kapasitesine ciddi katkı sağladığı ve ABD ulusal güvenliği ile dış politikasına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" ifade edilmişti.

Karar, ABD'li yetkililerin, hafta boyunca Çin'e Ukrayna savaşında Rusya'ya silah desteği sağlamaması konusunda yaptığı uyarıların ardından gelmişti.