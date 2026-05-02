Çin’den Afrika’ya sıfır gümrük hamlesi: Yeni bir ticaret devrimi mi başlıyor?

Çin'in bu adımı, özellikle hammadde iştahı ve küresel pazar hakimiyeti açısından ekonomi sayfalarının ana gündem maddesi haline geldi. Çin sanayisinin can damarı olan lityum, kobalt, bakır ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallerin sıfır vergiyle Çin limanlarına akması, Pekin’in üretim maliyetlerini düşürürken; Afrika ülkelerinin sadece birer hammadde tedarikçisi olarak kalma riskini de beraberinde getiriyor. Vergi muafiyetinin katma değerli sanayi ürünlerinden ziyade işlenmemiş emtialar üzerinden yürümesi, kıtada sanayileşmeyi değil, kaynak ihracatına dayalı bağımlılığı tetikleyebilir.

Afrika’nın sanayileşme sınavı ve katma değer sorunu

Bu yeni ticaret rejimi, Afrika ülkeleri için sadece bir pazar fırsatı değil, aynı zamanda ciddi bir üretim sınavı niteliği taşıyor. Eğer kıta devletleri, sıfır gümrük avantajını sadece hammadde sevkiyatını artırmak için kullanırsa, yerel sanayilerin gelişimi ve teknoloji transferi süreci geri planda kalabilir. Ekonomi yönetimlerinin bu noktadaki asıl sınavı, hammadde ihracatına saplanıp kalmak yerine, ürünlerini kendi topraklarında işleyerek küresel pazarda kalıcı bir yer edinmek olacak. Pekin’in sunduğu bu vergisiz alanın, Afrika’da gerçek bir üretim üssü mü inşa edeceği yoksa mevcut sanayisizleşme riskini mi derinleştireceği, önümüzdeki iki yıllık pilot uygulama sürecinde netlik kazanacak.

Batı’ya karşı örülen jeopolitik kalkan

Çin’in 53 ülkeyi kapsayan bu radikal kararı sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda Washington ve Brüksel’in Afrika’daki etkisini minimize etmeyi hedefleyen stratejik bir hamle özelliği taşıyor. ABD ve Avrupa’nın Çin ürünlerine karşı gümrük duvarlarını yükselttiği bir iklimde Çin, Afrika’ya 'kapılarım size ardına kadar açık' mesajı vererek kıtayı kendi ekonomik yörüngesine sabitliyor. Bu durum, Afrika hükümetlerini Batı’nın dayattığı siyasi koşullu krediler yerine, Çin’in sunduğu doğrudan ticaret modeline daha sıkı bağlıyor.

Borç diplomasisi ve pazar hakimiyeti riski

Sonuç olarak, sıfır gümrük uygulaması kısa vadede Afrika’nın ihracat rakamlarını yukarı taşısa da uzun vadede bu açılımın finansal bedeli ağır olabilir. Çin yatırımlarıyla inşa edilen lojistik ağların ve altyapı projelerinin yarattığı borç yükü, gümrüklerin sıfırlanmasıyla birlikte daha karmaşık bir bağımlılık ilişkisine dönüşme potansiyeli taşıyor. Eğer Afrika ülkeleri bu süreci kendi yerel sanayilerini modernize etmek için bir fırsata çeviremezse; Çin’in vaat ettiği büyüme, kıtanın yalnızca bir pazar ve ucuz hammadde havuzu olarak kalıcı hale geldiği bir statükonun başlangıcı olabilir.