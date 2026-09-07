Çin’den bankalar ve sigorta devlerine 54 milyar dolarlık sermaye takviyesi

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Çin Maliye Bakanlığı, kamuya ait bankalar ve sigorta şirketlerine yönelik toplam 300 milyar yuanlık sermaye aktarımını yönetecek. Sermaye takviyesinden ülkenin önde gelen kamu bankaları ve büyük sigorta şirketleri yararlanacak.

Sigorta sektöründe Çin’in en büyük hayat sigortası şirketi China Life’a 35 milyar yuan, China Taiping Insurance Group’a ise 7 milyar yuan sermaye aktarılması planlanıyor.

People’s Insurance Company of China da sermayesini güçlendirmek amacıyla Maliye Bakanlığına özel yerleştirme yoluyla 15 milyar yuana kadar A grubu hisse satmayı planlıyor.

China Export and Credit Insurance Corporation’ın çekirdek sermayesine 10 milyar yuan aktarılırken, China Reinsurance Group’un sermayesi de 3 milyar yuan artırılacak.

Düşük faizler sigorta şirketlerini zorluyor

Çin’de düşük faiz oranları sigorta sektörünün kârlılığı üzerinde baskı oluştururken, çok sayıda küçük ve orta ölçekli sigorta şirketinin ödeme gücü oranında gerileme yaşanıyor. Planlanan sermaye takviyelerinin bu baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor.

Kamu bankaları da paketin önemli bölümünü oluşturuyor. Üç kamu bankasına toplam 290 milyar yuanlık sermaye aktarımı yapılması öngörülüyor.

Agricultural Bank of China’nın 160 milyar yuana, Industrial and Commercial Bank of China’nın ise 100 milyar yuana kadar özel A grubu hisse ihracı gerçekleştirmesi planlanıyor. İki banka, bu işlemlerden elde edilecek gelirin tamamını çekirdek Birinci Kuşak sermayesini güçlendirmek için kullanacak.

Export-Import Bank of China’nın sermaye tabanını güçlendirmek amacıyla da 30 milyar yuanlık kaynak aktarılacak.

Amaç kredi büyümesini desteklemek

Sermaye takviyelerinin, bankaların kredi büyümesini sürdürmesine ve finansal sistemin reel ekonomiye hizmet kapasitesini artırmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çin ekonomisinde zayıf kredi talebi baskı yaratırken, bankacılık sektörünün kârlılığı da geriliyor. Pekin yönetiminin bankalar ve sigorta şirketlerine yönelik yeni sermaye hamlesi, finansal sistemdeki dayanıklılığı artırmaya yönelik önemli bir destek adımı olarak öne çıkıyor.