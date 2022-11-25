Çin'den bir zorunlu karşılık hamlesi daha

Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını bu yıl ikinci kez düşüreceğini açıkladı.

PBOC böylece yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için uzun vadede yaklaşık 500 milyar yuan (69.8 milyar dolar) tutarında kaynağı serbest bırakmış olacak.

PBOC, yaptığı açıklamada zorunlu karşılık oranını 25 baz puan düşüreceğini ve uygulamanın 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

PBOC, nisanda tüm bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü.