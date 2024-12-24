Çin’den bono ihracında artış planı

Reuters'in ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çin'in politika yapıcıları bu yıl 1 trilyon yuan olan özel hazine tahvillerini 2025 yılında 3 trilyon yuan (411 milyar dolar) artırarak satmayı planlıyor.

2025 yılı için devlet borcu ihracı planı, bu yılki 1 trilyon yuandan keskin bir artış olacak.

Artış, Pekin'in Donald Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı gümrük vergilerinde beklenen artışın yaratacağı darbeyi yumuşatmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor.

Kaynaklar, elde edilecek gelirin diğer girişimlerin yanı sıra sübvansiyon programları, işletmelerin ekipman yükseltmeleri ve inovasyona dayalı gelişmiş sektörlerdeki yatırımların finansmanı yoluyla tüketimi artırmayı hedefleyeceğini söyledi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.