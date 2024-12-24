  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’den bono ihracında artış planı
Takip Et

Çin’den bono ihracında artış planı

Çin gelecek yıl 411 milyar dolarlık özel hazine bonosu ihracı planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’den bono ihracında artış planı
Takip Et

Reuters'in ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çin'in politika yapıcıları bu yıl 1 trilyon yuan olan özel hazine tahvillerini 2025 yılında 3 trilyon yuan (411 milyar dolar) artırarak satmayı planlıyor.

2025 yılı için devlet borcu ihracı planı, bu yılki 1 trilyon yuandan keskin bir artış olacak.

Artış, Pekin'in Donald Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı gümrük vergilerinde beklenen artışın yaratacağı darbeyi yumuşatmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor.

Kaynaklar, elde edilecek gelirin diğer girişimlerin yanı sıra sübvansiyon programları, işletmelerin ekipman yükseltmeleri ve inovasyona dayalı gelişmiş sektörlerdeki yatırımların finansmanı yoluyla tüketimi artırmayı hedefleyeceğini söyledi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Çin büyümek için bütçede açığı artıracakÇin büyümek için bütçede açığı artıracakKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları belirleyici rol üstlenecek
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Elektrik fiyatları belirleyici rol üstlenecek
Dev bankalardan Fed'e dava planı
Dev bankalardan Fed'e dava planı
Yatırımcıların, emekli maaşlarında reform beklentisi!
Yatırımcıların, emekli maaşlarında reform beklentisi!
Apple, Nvidia ve Microsoft’u gölgede bıraktı! Piyasa değeri tarihi rakama ulaştı
Apple, Nvidia ve Microsoft’u gölgede bıraktı! Piyasa değeri tarihi rakama ulaştı
Çin büyümek için bütçede açığı artıracak
Çin büyümek için bütçede açığı artıracak
Japonya'da süpermarket satışları kasımda yüzde 3,5 arttı
Japonya'da süpermarket satışları kasımda yüzde 3,5 arttı