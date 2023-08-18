Çin'den borsa hamlesi

Çin Menkul Kıymetler Denetleme ve Düzenleme Komisyonu (CSRC), borsayı canlandırmayı ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlayan önlem paketi kapsamında işlem maliyetlerini azaltacağını, hisse geri alımlarını destekleyeceğini ve uzun vadeli sermayeyi devreye alacağını açıkladı.

CSRC tarafından açıklanan diğer önlemler arasında hisse senedi fonlarının gelişiminin hızlandırılması, işlem saatlerinin uzatılmasına yönelik planların incelenmesi ve borsaya kote şirketlerin çekiciliğinin artırılması yer alıyor.

Komisyonun açıkladığı önlemler, Çinli liderlerin Temmuz ayı sonlarında ülkenin ekonomik toparlanmasındaki yavaşlama nedeniyle zor durumda olan borsayı yeniden canlandırma sözü vermesinin ardından geldi.