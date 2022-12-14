  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’den çip üretimine 143 milyar dolarlık destek
Takip Et

Çin’den çip üretimine 143 milyar dolarlık destek

Çin, çip üreticilerine 1 trilyon yuandan fazla (143 milyar dolar) destek vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin yönetimi, ABD'nin Çin'in teknolojik gelişimini yavaşlatmak çabalarına karşı koymak ve çip üretiminde kendi kendine yeter hale gelmek için çip sektörüne 1 trilyon yuandan fazla (143 milyar dolar) destek vermek için çalışıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre, Çin'in tarihindeki en büyük mali teşvik paketlerinden biri olacak olan bu desteğin 5 yıllık süreçte çip üreticilerine üretimi artırmaları, araştırma geliştirme aktiviteleri için sübvansiyon ve vergi indirimi olarak verilecek.

Çip üreticilerine desteğin 2023'ün ilk çeyreğinde uygulamaya konulması bekleniyor.