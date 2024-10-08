Çin'den daha ayrıntılı teşvik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun bu sabahki basın toplantısına girerken piyasa beklentileri yüksekti, ancak daha ayrıntılı teşvik önlemleri bekleyenler büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğradı.

OCBC'de döviz ve kur stratejisti olan Christopher Wong, Çin hisse senetlerindeki tatil sonrası açılış rallisinin, politika yapıcıların önceki teşvik önlemlerini takip etmemesi nedeniyle kısmen söndüğünü söyledi.

Wong, piyasalar Çin teşviklerine ilişkin ayrıntıların eksikliğinden kaynaklanan hayal kırıklığını sindirirken ve politika yapıcıların para biriminin son fiyat hareketinden ne kadar rahat olabileceğine dair bir fikir edinmek için PBOC'nin günlük sabitlemesini izlerken dolar/yuan’ın iki yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam etmesini beklediğini savundu.

BofA'ya göre Çin'de büyüme, hedefin gerisinde kalacak

BofA ekonomistlerine göre, Çin'in ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte de resmi hedefin gerisinde kalmaya devam edecek.

Ekonomistlere göre yıllık reel GSYH büyümesi üçüncü çeyrekte büyük olasılıkla, ikinci çeyrekteki yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya gerileyecek.

Hizmet sektörünün iyileştiğini ancak sanayi üretiminin yavaşladığını belirten BofA, "Eylül ayı verileri muhtemelen karışık olacak: ekonomistler sabit varlık yatırım büyümesi ve perakende satışların muhtemelen toparlandığını, TÜFE enflasyonunun ise ılımlı seyrettiğini tahmin ediyor" dedi.

BofA, devlet borçlanma kağıdı ihracının ve ekipman yenilemelerini teşvik eden politikalarının eylül ayında altyapı ve imalat yatırımlarını desteklemeye devam ettiklerini, ancak gayrimenkul yatırımlarının derin bir daralma içinde kalmaya devam ettiğini de belirtti.