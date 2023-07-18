Çin'den dev yatırım hamlesi

Dünyanın iki numaralı ekonomisi Çin, 701 milyar yuan büyüklüğündeki 91 sabit varlık yatırımına onay verdi.

Çin Ekonomik Kalkınma ve Reform Komisyonu bu yılın ilk 6 ayında toplam 701,1 milyar büyüklüğündeki 91 sabit varlık yatırımını onayladı.

Komisyon yaptığı açıklamada, özel sektör yatırımlarının artırılması, özel sektör şirketlerinin gelişimi için pozitif ortam oluşturulması için çalışılacağını belirtirken, faaliyetlerinde karşılaştıkları zorlukları öğrenmek için özel sektör ile iletişimi devam ettireceklerini de vurguladı.