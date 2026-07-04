Çin'den dijital ekonomiye yeni mevzuat taslağı: Ticarette kurallar yeniden şekilleniyor

Çin, internet ekosistemindeki ticari faaliyetleri daha sıkı kurallara bağlamak amacıyla mevcut e-ticaret mevzuatını bütünüyle güncelleyecek yasal bir reform paketi hazırladı. Paylaşılan taslak metin, denetim mekanizmalarının sınırlarını geleneksel sanal alışveriş platformlarının çok daha ötesine taşıyarak tüm dijital ekosistemi tek bir merkezden kontrol etmeyi hedefliyor.

Canlı yayın ve sosyal ticaret de mercek altında

Yeni hukuki çerçevenin en radikal adımı, denetim kapsamının dijital ekonominin yeni aktörlerine doğru genişletilmesi oldu. Artık yalnızca klasik e-ticaret siteleri ve buradaki mağazalar değil; sosyal medya üzerinden canlı yayın yoluyla ürün pazarlayan fenomenler, içerik üreticileri ve bunlara aracılık eden ajanslar da yasal sorumluluk zincirine dahil ediliyor. Ayrıca kullanıcı eğilimlerini yönlendiren algoritma tabanlı yapay zeka sistemleri de haksız rekabeti önlemek amacıyla yakın takibe alınacak.

Kamusal denetimde çift yönlü entegrasyon

Düzenleme, internet üzerinden yürütülen ticari operasyonlar ile fiziki piyasalar arasındaki yasal boşlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, dijital platformların finans, lojistik ve teslimat gibi farklı hizmet kollarındaki faaliyetleri, geleneksel ticaret normlarıyla aynı standartlarda denetlenecek. Eş güdümlü takibin sağlanması için de merkezi bakanlıklar ile yerel yönetim birimleri arasında doğrudan bir veri ve istihbarat paylaşım ağı kurulması planlanıyor.

İhlallere anında müdahale ve küresel koruma kalkanı

Mevzuat ihlallerine karşı eskiyen para cezası yöntemleri yerine, platformların ticari faaliyetlerini anında kısıtlayabilecek dinamik yaptırımlar devreye sokuluyor. Öte yandan, Çin menşeili e-ticaret devlerinin uluslararası arenadaki varlığını korumak adına sınır ötesi kurallara mütekabiliyet maddeleri ekleniyor. Böylece yerli firmaların yurt dışı pazarlarda karşılaşabileceği olası engellemelere karşı hukuki bir savunma mekanizması oluşturulması öngörülüyor.