Çin'den dünyadaki ilk deniz suyundan lityum çıkarma projesi

Deniz suyundan tuz yoğunluğunun arındırılmasıyla lityum çıkarmayı amaçlayan dünyanın ilk projesi, Çin’in Qingdao kentinde gerçekleştiriliyor.

CRI'ın haberine göre, projenin imza töreni Qingdao kentinde yapıldı ve Aralık ayında üretime hizmet vermesi bekleniyor.

Dünya çapındaki ilk deniz suyundan lityum çıkarma projesi olarak Qingdao projesi, lityum kaynağının elde edilmesi için bir çığır açtı. Deniz suyunda 230 milyar tonluk lityum rezervi bulunmaktadır. Geleneksel bir kaynak olmayan deniz suyu, jeoplitikten etkilenmiyor. Denizden çıkarılan lityum, sahil kentlerdeki deniz suyunun kullanıldığı elektrik fabrikaları ve sanayi projelere yarar. Bu projenin uygulanmasıyla Çin’in ithal lityum kaynağına fazla bağlı olma sıkıntısı çözülecek ve deniz suyunun tuzdan arındırılmasına ilişkin sektör zinciri de geliştirilecek.