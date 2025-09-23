Çin'den ekonomik büyümeyi destekleyecek mi? Barclays analistleri değerlendirdi

Analistlere göre, Çin'in üçüncü çeyrekte üretim bazlı GSYİH'sının %4,5-%5 aralığında seyretme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir yeni mali teşvikin boyutu konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yılsonu %5'lik tam hedefe ulaşmak için ikinci yarıda %4,7'lik bir büyüme oranının gerekli olduğu ifade ediliyor.

ABD-Çin tarife ateşkesinin devam etmesi, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin sürmesi veya politika bankası desteğinin devreye girmesi gibi faktörler, özel hazine tahvilleri aracılığıyla ek teşvik olasılığını daha önce beklenenden daha düşük hale getirebilir. Barclays, dördüncü çeyrekte PBOC'un ana faiz ve kredi referans oranını (LPR) her birini 10 baz puan, zorunlu karşılık oranını ise 50 baz puan düşürmesini bekliyor.