Çin’den ekonomiyi canlandırma hamlesi: Yeni destek paketi hazırlanıyor

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“Ek politika paketleri” devreye alınacak

Başbakan Li Qiang başkanlığında pazartesi günü gerçekleştirilen Devlet Konseyi toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla “pratik ve etkili ek politika paketlerinin” uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ekonomideki yavaşlamaya karşı döngü karşıtı politikaların güçlendirileceği ifade edildi.

Yerel yönetim tahvilleri kullanılacak

Çin yönetimi, önceki yıllardan kalan kullanılmamış yerel yönetim tahvil kotalarını ekonomiyi desteklemek için kullanmayı planlıyor.

Çin Merkez Bankası'nın yeniden kredi verme imkanlarının artırılması da gündemde. Böylece finansman koşullarının iyileştirilmesi ve belirli sektörlere kredi akışının artırılması hedefleniyor.

Teknoloji ve küçük işletmelere destek

Yeni politikalar kapsamında inovasyon ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra küçük işletmeler ile tarım sektörüne yönelik kredilerin desteklenmesi planlanıyor.

Hükümetin bu adımlarla üretim ve yatırımları canlı tutmayı ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Gayrimenkul piyasası için yeni önlemler gündemde

Çin ekonomisinin önemli başlıklarından biri olan gayrimenkul piyasası da hükümetin yeni politika paketinin odağında bulunuyor.

Politika yapıcılar, sektörde istikrarı sağlamak için yeni önlemleri değerlendirecek. Bunun yanında istihdamın desteklenmesi ve hanehalkı gelirlerinin artırılması da hükümetin öncelikleri arasında yer alıyor.

Büyüme hedefi üzerindeki baskı artıyor

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüdü.

Ancak ekonomideki ivme kaybının üçüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Tüketimdeki zayıflamanın yanı sıra yatırımlardaki düşüşün derinleşmesi, büyüme görünümü üzerindeki baskıyı artırıyor.

Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin hükümetin yıllık yüzde 4,5-5 hedefinin altında kalmış olabileceği belirtiliyor.

Pekin yönetiminin yeni destek adımlarıyla büyümeyi desteklemenin yanı sıra gayrimenkul piyasasındaki sorunları sınırlaması ve iç talebi güçlendirmesi hedefleniyor.