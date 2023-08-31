Çin'den emlak krizi hamlesi

Çin Merkez Bankası, özel sektör şirketlerinin hisse, tahvil ve kredi yolu ile finansman kanallarına erişmelerinin önündeki engelleri kaldıracağını, özel şirketlerin refinansmanlarını ve borsalara kote olmalarını destekleyeceklerini bildirdi.

Banka yaptığı açıklamada, özel sektörden gayrimenkul geliştirme şirketleriyle ilişkili risklerle başa çıkmak için hisse ve tahvilleri kullanacağını, kurumsal yatırımcıları özel şirketlerin tahvillerini almaya yönlendireceğini de vurguladı.