Çin’den ‘faiz’ hamlesi

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de bankaların en iyi müşterilerine sunduğu kısa ve uzun vadeli kredi faiz seviyelerinde kamunun işaret ettiği gibi 10 baz puanlık indirim geldi ve 1 yıllık yüzde 3.55’e gerilerken 5 yıllık prime oran ise yüzde 4.20 olarak açıklandı.

Çin salı günü, yetkililerin ekonomiyi canlandırmak amacıyla parasal gevşemeye devam etmesiyle temel konut kredi faizlerini aşağı çekti.

Bir yıllık konut kredi faiz oranı 10 baz puan düşürülerek yüzde 3,55'e, beş yıllık faiz oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indirildi.

Ancak mortgage oranlarına baz teşkil eden 5 yıllık faizlerin yüzde 4.15’e çekilerek emlak piyasasına daha kuvvetli bir destek verilmesi beklentisi söz konusuydu. Çin spekülasyona kapıyı aralamamak için konservatif davranmış görünüyor.

Bu faiz hamlesi, geçen hafta ülkenin orta vadeli kredi kolaylığında yapılan ve işletmeler için fonlama maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemlerle birlikte gelen kesintilerin ardından bekleniyordu.

Covid kısıtlamalarının kaldırılmasından altı ay sonra Çin ekonomisi, kötüleşen ticaret faaliyetlerinden zayıf emlak sektörüne kadar bir dizi sorunla boğuşmaya devam ediyor.