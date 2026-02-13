Çin’den Fed benzeri para politikası hamlesi mi geliyor?

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) gecelik para piyasası oranına yönelik artan ilgisi, kurumun bu vadeyi temel politika hedefi olarak benimseyebileceğine dair spekülasyonları tetikliyor.

Bankanın yayımladığı aylık raporun yapısında değişikliğe gitmesi ve para piyasası koşullarını en öncelikli bölüme taşıması, operasyonel bir dönüşümün işareti olarak değerlendiriliyor.



Bloomberg’in aktardığına göre, PBOC’nin aylık raporunda, en az 20 yıldır görülmemiş bir düzenleme ile para piyasası koşullarını tahvillerin önüne, ilk sıraya yerleştirdi.

Rapora ayrıca, rehinli tahvil geri alımlarının faiz oranı seviyelerine ilişkin bir analiz eklenerek, gecelik repo maliyetinin yedi günlük ters repo oranıyla karşılaştırması öne çıkarıldı. Bu durum, bankanın kısa vadeli para piyasası oranlarını politika oranı etrafında daha uyumlu bir şekilde seyretmesi için yönlendirme taahhüdüyle örtüşüyor.



Analistler, PBOC'nin bu yeni odak noktasının para politikasının daha etkin uygulanmasını sağlayabileceğini ve operasyonel tarzını Federal Reserve (Fed) ile uyumlu hale getirebileceğini öngörüyor. Bazı uzmanlar, gecelik ters repo oranının nihai politika faizi olarak yedi günlük oranının yerini alabileceği bir sürece geçiş yapılabileceğini tahmin ediyor.