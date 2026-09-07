Çin'den finans devlerine 45 milyar dolarlık sermaye desteği

Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen tarihi program kapsamında, sistemin fonlanması için özel devlet tahvilleri ihraç edilecek. Kamu iştiraklerinin de katkısıyla toplam büyüklüğü 54 milyar dolara (360 milyar yuan) ulaşması beklenen bu enjeksiyon paketinde en büyük pay, çekirdek sermayesini 160 milyar yuan artıracak olan Agricultural Bank of China (AgBank) ile 100 milyar yuanlık kaynak alacak olan küresel bankacılık devi Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) oldu. Kalan tutar ise China Life Insurance, EximBank ve People’s Insurance Company of China (PICC) gibi sigorta ve ihracat finansmanı markaları arasında paylaştırıldı.

Düşük faiz kıskacı ve sermaye tamponları alarm verdi

Pekin yönetimini bu çapta bir müdahaleye zorlayan temel unsur, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) ekonomiyi desteklemek adına peş peşe yaptığı faiz indirimlerinin finansal kurumlar üzerinde yarattığı baskı oldu. Faizlerin gerilemesiyle birlikte bankaların net faiz marjları tarihi dip seviyelere gerilerken, kurumların kendi karlarıyla sermaye biriktirme yeteneği ciddi sekteye uğradı. Diğer taraftan, emlak sektöründeki durgunluğun getirdiği batık kredi riskleri ve sigorta sektöründeki yatırım gelirlerinin erimesi, yasal olarak tutulması zorunlu olan "Çekirdek Sermaye Rasyolarını" sınır değerlere yaklaştırdı.

2025’te başlayan büyük planın ikinci dalgası

Bu son hamle, ani bir acil durum müdahalesi olmaktan ziyade hükümetin son iki yıldır devreye aldığı kademeli finansal destek stratejisinin devamı niteliğini taşıyor. Nitekim Çin yönetimi, 2025 yılının başından bu yana diğer kamu bankalarını fonlamak adına toplamda 500 milyar yuanı aşan bir devlet sermaye aktarımını zaten hayata geçirmişti. 6 Eylül'deki adımla birlikte ülkenin finansal sistemini domine eden en büyük altı devlet bankasının neredeyse tamamı milyarlarca dolarlık yeni sermaye tamponlarıyla zırhlanmış oldu. Enjekte edilen bu devasa likidite kalkanı, küresel emtia ve finans piyasalarına Pekin'in finansal istikrarı ne pahasına olursa olsun koruyacağı mesajını net bir şekilde veriyor. Bu hamlenin sadece Çin iç pazarını korumakla kalmayacağı, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalara yönelik küresel fon akışını da dolaylı olarak rahatlatacağı öngörülüyor. Yatırımcıların küresel büyüme endişelerini hafifleten bu kritik adım, Asya borsalarında şimdiden pozitif bir beklenti dalgası yaratmış durumda. Kamu eliyle sağlanan bu güçlü sermaye dopinginin, önümüzdeki çeyreklerde reel sektör üzerindeki kredi baskısını ne ölçüde hafifleteceği ise dünya piyasaları tarafından yakından takip edilecek.