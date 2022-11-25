Çin'den gayrimenkul şirketleri için ucuz kredi

Çin Merkez Bankası finansal şirketlere, gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından ihrac edilen tahvilleri satın alabilmeleri için ucuz kredi sunacak.

Konuya yakın kaynaklara göre Çin Merkez Bankası, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin tahvillerinin alınabilmesi için kredi programını önümüzdeki haftalarda uygulamaya koyacak.

Kaynaklara göre Çin Merkez Bankası, hangi şirketlerin daha geniş devlet desteği alacağını belirlemek için iyi kaliteli ve sistemsel açısından önemli gayrimenkul şirketlerine yönelik 'Beyaz Liste' hazırlıyor.

Çin Merkez Bankası, sorunul gayrimenkul geliştirme şirketlerinin projelerinde satın alma yapabilmeleri için kamunun sahip olduğu varlık yöneticilerine 100 milyar yuan verecek.