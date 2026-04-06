Çin’den gelen emtia fiyat artışı küresel sanayiye canlanma sinyali veriyor

Küresel sanayinin lokomotifi konumundaki Çin’den gelen son veriler, emtia fiyat endeksinin mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor. Piyasaların odağında yer alan bu artış, şubat ayındaki durağanlığın ardından imalat sektöründeki toparlanmanın somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından paylaşılan veriler, özellikle demir dışı metaller ve kimyasal ürün grubundaki yukarı yönlü hareketin, küresel ham madde talebindeki ısınmayı teyit ettiğini gösteriyor. Emtia fiyatlarındaki bu yükselişin temelinde, Çin’in resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin son ayların en güçlü genişleme bölgesine yerleşmesi yatıyor. Fabrika çıkış fiyatlarındaki bu artış, sadece yerel tüketimin değil, aynı zamanda küresel ihracat kanalındaki hareketliliğin de bir yansıması olarak okunurken; enerji ve endüstriyel ham madde gruplarında gözlenen bu ivmelenme, küresel enflasyon sepeti üzerinde dolaylı bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor.

İmalat sektöründeki genişleme ve ham madde dinamiği

Fiyat endeksindeki artışa paralel olarak, lojistik operasyonlardaki yoğunluğun da mart ayında ivme kazandığı gözleniyor. Çin’deki büyük limanlarda bekleyen ham madde stoklarının erimeye başlaması ve iç piyasadaki demir-çelik talebindeki canlanma, inşaat ve otomotiv sektörlerinin yeniden vites yükselttiğine işaret ediyor. Söz konusu veriler, küresel tedarik zincirindeki arz-talep dengesinin yeniden kurulmaya başlandığını simgeliyor. Özellikle demir cevheri ve bakır fiyatlarındaki istikrarlı seyir, teknoloji ve yeşil enerji yatırımlarının Çin ekonomisindeki stratejik ağırlığını koruduğunu ispatlıyor.

Küresel tedarik zincirinde yeni dengeler

Bu tablo, finansal piyasaların genelindeki Paskalya durgunluğuna karşın, reel sektörün üretim iştahının sürdüğünü ve Çin merkezli ekonomik momentumun 2026 yılı hedefleriyle uyumlu seyrettiğini ortaya koyuyor. Çin lojistik ağındaki bu hareketlilik, küresel ticaretin vites yükselttiği yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Fabrika çıkış fiyatlarındaki bu yukarı yönlü ivmenin, küresel büyüme projeksiyonları için de pozitif bir öncü gösterge niteliği taşıdığı piyasa çevrelerinde vurgulanırken; endüstriyel üretimdeki kapasite kullanım oranlarının mart ayıyla birlikte hedeflenen seviyelere yaklaşması, ham madde piyasalarındaki alım iştahını da canlı tutuyor.