Çin'den Hürmüz'e karşı gaz hamlesi: Depolamayı 6 milyar metreküp artırdı
Orta Doğu'da İran kaynaklı gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yansıma riski, dünyanın en büyük LNG ithalatçısı Çin'i yer altı depolama atağına yöneltti. Uluslararası Gaz Birliği (IGU) verilerine göre son 3 yılda kapasitesini 6 milyar metreküp artırarak en hızlı büyüyen ülke olan Çin, uzun vadeli LNG kontratlarıyla spot piyasa dalgalanmalarına karşı tampon oluşturuyor.
Çin'in doğal gaz stratejisinde en kritik değişiklik yer altında yaşanıyor. Uluslararası Gaz Birliği'nin (IGU) raporuna göre dünyada 699 yer altı doğal gaz depolama tesisi bulunuyor ve toplam çalışma hacmi 424 milyar metreküp seviyesinde. Bu hacmin son 3 yıldaki net artışı 10 milyar metreküp olurken, bu artışın 6 milyar metreküplük kısmı tek başına Çin'den geldi.
Bu performansla Çin, ABD, Rusya, Ukrayna, Kanada ve Almanya'nın ardından dünyanın en büyük 6. depolama kapasitesine sahip ülkesi konumuna yükseldi.
Bu kapsamda PetroChina, ana şirketi CNPC'den Sincan, Xiangguosi ve Liaohe'deki üç büyük yer altı depolama tesisini devraldı. Geçtiğimiz ay da ülkenin ilk yer altı tuz mağarası gaz depolama tesisinin genişletilerek tam kapasite devreye alındığı açıklandı.
Hürmüz Boğazı riski ve Çin'in planı
Dünya LNG ve petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak olası bir gerilim, enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Çin'in 2025 yılında 456 milyar metreküp seviyesine ulaşan doğal gaz tüketiminin 100 milyar metreküpten fazlasını LNG olarak ithal etmesi, bu riski daha da önemli hale getiriyor.
Uzun vadeli LNG kontratları ile güvence
Çin, spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarına karşı uzun vadeli kontratlara yöneliyor. Fransız TotalEnergies, Çinli Sinopec ile 2028'den başlayarak yıllık 2 milyon ton LNG tedariki için 15 yıllık anlaşma imzaladı. Benzer şekilde China Gas, ABD'li Venture Global ile olan taahhüdünü yıllık 2,5 milyon tona çıkardı.
Çin ayrıca iç talepteki yavaşlama nedeniyle elindeki 17-19 milyon tonluk fazla LNG'yi üçüncü ülkelere yeniden satarak küresel LNG ticaretinde önemli bir oyuncuya dönüştü.
Çin üçlü kalkan kuruyor
Çin, yerli üretimi 220 milyar metreküpün üzerine çıkarma, Rusya ve Türkmenistan'dan boru hattı gazını artırma ve yer altı depolarını büyütüp uzun vadeli LNG kontratlarıyla kışı garantiye alma olmak üzere üçlü bir strateji izliyor.
Bu sayede olası bir Hürmüz kaynaklı arz şokunda spot piyasada panik alım yapma ihtiyacı azalıyor, artan depolama kapasitesi kış aylarında pik talebin yönetilmesini sağlıyor.