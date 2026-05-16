Çin’den İngiltere’ye British Steel uyarısı

Financial Times’ın haberine göre, İngiltere’nin British Steel’i tamamen devlet kontrolüne alma planı Londra ile Pekin arasında yeni bir gerilim haline geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere’ye “idari zorlayıcı önlemleri kötüye kullanmaktan kaçınma” çağrısı yaparken, Çinli şirketlerin haklarını korumak amacıyla “güçlü önlemler” alınacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hafta başında British Steel’in tamamen kamulaştırılacağını duyurdu. İngiliz bakanların, şirketin Çinli sahibi Jingye ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle kamulaştırmayı tek seçenek olarak gördüğü belirtildi.

Tazminat görüşmeleri sürüyor

Kamulaştırma planının yürürlüğe girmesi için kamu yararı testinden ve bağımsız tazminat değerlemesinden geçmesi gerekiyor.

Jingye’nin geçen yıl çıkarılan acil durum yasasına rağmen British Steel üzerindeki ekonomik kontrolünü sürdürdüğü belirtilirken, İngiliz yetkililerin Çin tarafından hukuki süreç başlatılması riskini gerçek bir ihtimal olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Diplomatik kaynaklara göre İngiliz ve Çinli yetkililer, Starmer’ın açıklamasından önce hafta sonu görüşmeleri gerçekleştirdi.

Jingye’nin başlangıçta yaklaşık 1 milyar sterlin tazminat talep ettiği belirtilirken, İngiliz hükümetinin bu yıl şirket için yalnızca on milyonlarca sterlin seviyesinde teklif sunduğu ifade edildi.

Zarar eden British Steel’in İngiliz hükümetine şimdiye kadar yaklaşık 400 milyon sterline mal olduğu kaydedildi.

Elektrikli ark ocağına geçiş planlanıyor

İngiliz hükümetinin şirket üzerinde tam kontrol kuramadığı için satış veya yeniden yapılandırma konusunda karar veremediği belirtildi.

British Steel’in yüksek emisyonlu yüksek fırınlardan elektrikli ark ocağı teknolojisine geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere’nin Jingye’nin yatırımlarını dikkate alması gerektiğini belirtirken, şirketin İngiltere ekonomisine katkılarının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Pekin yönetimi Londra’ya “adil ve iki tarafın kabul edeceği çözüm” çağrısı yaparken, Çin-İngiltere ekonomik ilişkilerinde oluşan olumlu atmosferin korunması gerektiğini vurguladı.

“Stratejik ulusal varlık”

İngiltere Sanayi Bakanı Chris McDonald, çelik kamulaştırma yasasının sektör açısından kritik ilk adım olduğunu söyledi.

McDonald, hükümetin British Steel’in geleceğini güvence altına almak istediğini ifade etti.

İngiliz hükümeti sözcüsü de şirket haklarına saygı göstermeye devam edeceklerini belirtirken, yalnızca kamu yararı koşulları oluşursa yeni yetkilerin kullanılacağını açıkladı.

UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace ise kamulaştırmanın çalışanlara önemli güvence sağladığını belirterek, çeliğin stratejik ulusal varlık olduğunu söyledi.

İngiltere’nin yerli çelik üretim kapasitesini korumasının ekonomik büyüme ve ulusal güvenlik açısından kritik görüldüğü ifade edildi.