Çin'den, Japonya'ya 'çip sınırlamalarını' kaldırma çağrısı

Japonya Ticaret Bakanı Yasutoshi Nishimura ile Detroit'teki APEC konferansı sırasında görüşen Wang, Japonya'nın "yanlış" yapmakta olduğunu savundu, uygulanan yasak ile uluslararası ekonomik ve ticari kuralların ciddi şekilde ihlal edilmekte olduğunu da öne sürdü.

Wang, APEC toplantıları sırasında ABD Ticaret Bakanı Raimondo ve Ticaret Temsilcisi Tai ile de görüştü, ABD'nin Çin'e yönelik ekonomi ve ticaret politikalarını eleştirdi.