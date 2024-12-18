Çin’den mali beklentiler güçlendi

Nomura analistleri, Çin'in 2025 yılında mali önlemler konusunda daha agresif olabileceğini savundular.

Hem aralık ayı Politbüro toplantısındaki hem de Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndaki yetkililer, daha önce Çin'in 2020'nin başlarında pandemiden kaynaklanan aksaklıklarla uğraşırken kullandığı bir duruş olan daha proaktif bir maliye politikasına sahip olacaklarını belirtti.

CEWC toplantısındaki politika yapıcılar, gelecek yıl mali açık oranının yükseltileceğini ve Nomura'nın beklentileriyle uyumlu olarak daha fazla merkezi ve yerel yönetim özel tahvili ihraç edileceğini söyledi.