Çin’den Mali’ye 200 milyon dolarlık pamuklu dokuma fabrikası

Çin’in Mali’de pamuklu dokuma fabrikası kuracak. Mali Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Assimi Goita’nın Çin'in Bamako Büyükelçisi Cın Cıhong ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, başkent Bamako ve Koutiala kentinde 2 pamuklu dokuma fabrikasının kurulmasını öngören protokol imzalandı.

Buna göre, Koutiala'ya kurulması öngörülen fabrika yıllık 20 bin ton, Bamako'daki fabrika da yıllık 25 bin ton dokuma kapasitesine sahip olacak.

Çinli şirket Qingdao tarafından 200 milyon dolara mal edilecek projenin toplam 5 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Mali, 2021-2022 döneminde 760 bin ton üretimle Afrika kıtasının lider pamuk üreticisi konumunda bulunuyor. Kırsal nüfusun yüzde 40'ının ana gelir kaynağı olan pamuk üretimi, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 15'ini oluşturuyor.