Çin'den özel sektör hamlesi

Çin merkezi hükümetinin, özel sektörün gelişmesini ve büyümesini teşvik etmek amacıyla Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) bünyesinde bir büro kurulmasını onayladığı bildirildi.

NDRS Başkan Yardımcısı Cong Liang, büronun özel şirketlerin hem yurt içinde hem de uluslararası rekabet edebilirlikleri açısından gelişimini teşvik edecek politikaların geliştirilmesinden ve sorun giderme işlevi sağlamaktan sorumlu olacağını söyledi.

Devlet planlamacılarından biri olan Zhang Shixin, "Bu, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin özel ekonomiye verdiği büyük önemi tam olarak yansıtan güçlü bir girişimdir" dedi.