Çin’den para politikasında sınırlı hamle

DBS Group Research'ten Samuel Tse'nin yorumuna göre, PBOC'nin açıkladığı yeni para politikası aracı kısa vadeli faizleri muhtemelen sınırlı tutacak.

Ekonomist, sisteme daha fazla likidite enjekte eden yeni aracın, yılsonuna yaklaşırken likidite koşullarını hafifletmeye yardımcı olacak ek bir fonlama kanalı sunduğunu söyledi

Yeni aracın “teşvik tedbirlerinden kaynaklanan hem merkezi hem de yerel yönetim tahvil ihraçlarından kaynaklanan likidite çıkışlarını hafifleteceğini” belirten Tse ayrıca, yeni aracın dikleşen Çin devlet tahvili getiri eğrisinin korunmasına yardımcı olacağını da vurguladı.