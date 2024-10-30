  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’den para politikasında sınırlı hamle
Takip Et

Çin’den para politikasında sınırlı hamle

Çin Merkez Bankası’nın yeni para politikası aracı kısa vadeli faizleri muhtemelen sınırlı tutacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’den para politikasında sınırlı hamle
Takip Et

DBS Group Research'ten Samuel Tse'nin yorumuna göre, PBOC'nin açıkladığı yeni para politikası aracı kısa vadeli faizleri muhtemelen sınırlı tutacak.

Ekonomist, sisteme daha fazla likidite enjekte eden yeni aracın, yılsonuna yaklaşırken likidite koşullarını hafifletmeye yardımcı olacak ek bir fonlama kanalı sunduğunu söyledi

Yeni aracın “teşvik tedbirlerinden kaynaklanan hem merkezi hem de yerel yönetim tahvil ihraçlarından kaynaklanan likidite çıkışlarını hafifleteceğini” belirten Tse ayrıca, yeni aracın dikleşen Çin devlet tahvili getiri eğrisinin korunmasına yardımcı olacağını da vurguladı.

Küresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyorKüresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyorEkonomi

 

Bakır fiyatlarına Çin ve ABD yön veriyorBakır fiyatlarına Çin ve ABD yön veriyorEmtia Haberleri

 

Küresel Ekonomi
İngiltere’de asgari ücret görüşmeleri başlıyor
İngiltere’de asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Trump’tan Avrupa’ya tehdit!
Trump’tan Avrupa’ya tehdit!
Avrupa Birliği'nden Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi kararı
Avrupa Birliği'nden Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi kararı
ABD ve Tayvan çifte vergilendirme sorunu için masaya oturacak
ABD ve Tayvan çifte vergilendirme sorunu için masaya oturacak
ABD'de tüketici güveni ekimde beklentiyi aştı
ABD'de tüketici güveni ekimde beklentiyi aştı
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı