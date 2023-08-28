Çin'den piyasayı canlandırma paketi

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) 37 perakende fonun kurulmasını onaylayarak, hükümetin zor durumdaki bir ekonomide kalkış için mücadele eden bir borsayı canlandırma çabalarına katıldı.

Bu karar, damga vergisi indirimi, halka arz hızının yavaşlatılması ve daha düşük marj finansmanı gereklilikleri de dahil olmak üzere piyasayı desteklemek için alınan bir dizi önlemin ardından geldi.

CSRC web sitesine göre, yeni onaylanan ve piyasaya taze sermayeyi yönlendirecek olan fonlar arasında küçük sermayeli CSI 2000 Endeksi'ni takip eden 10 borsa yatırım fonu (BYF) ve yedi teknoloji odaklı BYF yer alıyor.

Geri kalan 20 ürün ise ilk kez yatırımcılardan fon büyüklüğü, performans ya da elde tutma süresine bağlı olarak değişken ücretler talep eden yenilikçi yatırım fonlarından oluşuyor.

CSRC, ETF onaylarını hızlı bir şekilde takip etme ve varlık yöneticilerine yönetim ve alım satım ücretlerini düşürmeleri için rehberlik etme sözü verdi ve diğer bazı piyasa dostu önlemler aldı.