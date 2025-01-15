Çin’den sisteme rekor nakit

Çin Merkez Bankası çarşamba günü finansal sistemine neredeyse rekor miktarda kısa vadeli fon pompalayarak, yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla yaşanan nakit sıkışıklığının ortasında likidite desteğini artırdı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük açık piyasa işlemlerinde yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla net 958,4 milyar yuan (131 milyar ABD doları veya 588,8 milyar RM) nakit enjekte ederek, Bloomberg tarafından 2004 yılına kadar derlenen verilerde kaydedilen ikinci en yüksek rakama ulaştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada operasyonun orta vadeli kredilerin sona ermesi, yoğun vergi sezonu ve Yeni Ay Yılı tatili öncesi nakit talebinin etkisini dengelemeyi ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmayı amaçladığı belirtildi.

Çin'de yılın en önemli festivali olan Ay Yeni Yılı tatili öncesinde tüketiciler mal satın almak için nakit para çektiklerinden nakit para talebi genellikle artar.

PBOC yetkililerinin para politikasını daha da gevşeteceklerine dair tekrarlanan taahhütleri göz önüne alındığında, ekonomistler merkez bankasının kredi verenlerin zorunlu karşılık oranlarını düşürmesini ve bunun da finansal sistemdeki likiditenin yenilenmesine yardımcı olmasını bekliyordu.

“Çin'in ticaret fazlası yuanı desteklemek için yeterli değil”

Macquarie ekonomistleri, Çin'in büyük ticaret fazlasının yuanı desteklemek için yeterli olmadığını savundular.

Ülkenin mal ticareti fazlası geçen yıl rekor seviyeye ulaştı, ancak ihracatçıların zayıf iç tüketim ve düşen tahvil getirileri nedeniyle dolar biriktirmesi nedeniyle bunun güçlü bir yuana dönüşmediğini söyleyen Macquarie ekonomistleri, Çin MB'nin politika yapıcılar dolar zayıflayana kadar beklemek istiyor gibi göründüğü için yuanın değer kaybının hızını yavaşlatmak için önlemler almakta olduğuna işaret ettiler.

Ekonomistler, yuan'ı gerçekten güçlendirmek için, şirketleri dolarlarını dönüştürmeye teşvik edecek daha güçlü bir iş güvenine de ihtiyaç duyulacağını söylediler.