Çin'den sürpriz faiz hamlesi

Çin Merkez Bankası, ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu değerlendirerek beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti.

Çin MB (PBOC) bir yıl vadeli kredilerin (MLF) faiz oranını 15 baz puan düşürerek %2,5'e indirdi. Bu, 2020 yılından bu yana yapılan en büyük faiz indirimi oldu. PBOC, Haziran ayından da faizi 10 baz puan indirmişti.

Ekonomistler faizin değişmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

Bugün yapılan faiz indirimi yeni Başkan Pan Gongsheng yönetimindeki ilk faiz indirimi oldu. Pan'ın göreve gelmesinden bu yana bir dizi kötü ekonomik haber geldi ve geçtiğimiz hafta açıklanan veriler banka kredilerinin Temmuz ayında son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, deflasyonun başladığını ve ihracatın daha da daraldığını gösterdi.

PBOC'nin sürpriz hamlesi, politika yapıcıların özellikle bir başka büyük emlak geliştiricisinin borç kriziyle karşı karşıya kaldığı ve konut satışlarının düşmeye devam ettiği emlak piyasasında kötüleşen görünümle ilgili endişelerinin arttığını gösteriyor. Finansal istikrara ilişkin endişeler, emlak sektörüne maruz kalan bir finans holdinginin bazı yatırım ürünlerinin ödemelerini yapmamasının ardından da arttı.

Credit Agricole'nin baş Çin ekonomisti Xiaojia Zhi, "MLF'nin zamanlamasının biraz daha erken olması ve beklenenden 15 baz puan daha büyük bir faiz indirimine gidilmesi, Pekin'in beklentileri ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için daha fazla politika gevşetici eylemde bulunma aciliyeti hissettiğini gösteriyor" dedi. Zhi, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini söyledi.

Bankalar yuana destek olmaya çalışıyor



Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Çin Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz indiriminin ardından Çin'in önde gelen kamu bankalarının onshore spot döviz piyasasında ABD doları satarak yuana destek vermeye çalıştı.

Dolar satışları, Çin Merkez Bankası'nın bocalayan ekonomiyi desteklemek için beklenmedik bir şekilde üç ay içinde ikinci kez temel politika faiz oranlarını düşürmesinin ardından geldi ve bu hareket, başta ABD olmak üzere diğer büyük ekonomilerdeki faiz oranlarıyla getiri farkını genişletti.

USDCNY, 7,2875'e kadar zayıfladıktan sonra 0400 GMT itibariyle dolar başına 7,27'den işlem görüyor.

Offshore piyasada da yuan ABD doları (USDCNH) 7,3120 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 7,29'dan işlem görüyor