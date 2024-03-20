Çin'den yabancı yatırımlar için düzenleme kararı

Yabancı yatırımların Çin tarzı modernleşmenin gerçekleşmesi ile Çin ekonomisinin ve dünya ekonomisinin ortak refah ve kalkınmasının ilerletilmesinde önemli bir güç olduğu vurgulanan planda, yeni dönemde Xi Jinping’in Çin’e özgü sosyalizm düşüncesi doğrultusunda, daha fazla yabancı yatırım çekilmesinde ve kullanılmasında yeni kalkınma konseptinin eksiksiz, doğru ve kapsamlı şekilde hayata geçirilmesi, yabancı yatırımcıların Çin’de gelişmeye dönük güvenlerini artıracak piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası birinci sınıf bir iş ortamı yaratılması gerektiği ifade edildi.

Eylem planına göre, piyasaya erişimin genişletilmesi, politika desteğinin artırılması, adil rekabet ortamının daha da iyileştirilmesi, inovasyon ve bu konuda yerli ve yabancı işletmelerin iş birliğinin teşvik edilmesi ve yerli kural ve mekanizmaların daha sağlıklı hale getirilmesi olmak üzere 5 alanda 24 tedbir hayata geçirilecek.