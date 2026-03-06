Çin’den yeni sektörlere 5 trilyon yuanlık dev yatırım

Çin hükümeti, 2026 yılı için ekonomik büyümeyi %4,5–5 aralığında tutmayı hedefliyor. Bu doğrultuda açıklanan 5 trilyon yuanlık yatırım paketi, ülkenin hem iç talebini canlandırmayı hem de küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. 2025’te GSYH’sini %5 büyüterek 140,19 trilyon yuana çıkaran Çin, yeni yatırımlarla bu ivmeyi sürdürmek istiyor.

Yatırımın odak noktaları

Yatırım bütçesi, özellikle stratejik sektörlere yönlendirilecek. Yapay zeka, yarı iletkenler ve dijital altyapı gibi ileri teknoloji alanları öncelikli olacak. Bunun yanında ulaşım ağlarının modernizasyonu, yeni şehir projeleri ve lojistik merkezleri gibi altyapı yatırımları da paketin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yeşil dönüşüm kapsamında ise karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler ve yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkıyor.

Küresel ve politik etki

Çin’in bu hamlesi, küresel ekonomik rekabette ABD ve Avrupa karşısında konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yatırımların aynı zamanda iç piyasada istihdamı artırarak sosyal istikrarı desteklemesi bekleniyor. Pekin yönetimi, yabancı yatırımcılar için dört yeni yatırım alanı açarak uluslararası sermayeyi ülkeye çekmeyi planlıyor. Bu adım, özellikle savunma, enerji ve yüksek teknoloji sektörlerinde küresel dengeleri etkileyebilir.

Çin’in 2026 için açıkladığı 5 trilyon yuanlık yatırım, yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayacak; aynı zamanda ülkenin uzun vadeli stratejik dönüşümünü hızlandıracak. Bu paket, hem iç pazarda hem de küresel ölçekte Çin’in ekonomik ve teknolojik gücünü artırma hedefinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.