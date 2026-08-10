Çin’den yuanın küresel kullanımını artıracak yeni plan

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Çin Merkez Bankası (PBOC), "15. Beş Yıllık Reform ve Kalkınma Planı"nı yayımlayarak finansal piyasaların daha fazla dışa açılması, yuanın uluslararası kullanımının artırılması ve finansal sistemin dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı hedefler açıkladı.

Yuanın sınır ötesi kullanımı genişletilecek

Plana göre PBOC, yuanın sınır ötesi ticaret ve yatırımlarda kullanımını genişleterek para biriminin uluslararasılaşmasını "ihtiyatlı ve istikrarlı" biçimde ilerletecek.

Çin finans piyasalarının çift yönlü açılımı derinleştirilecek, sınır ötesi finansal altyapı bağlantıları güçlendirilecek ve offshore yuan piyasalarının gelişimi desteklenecek. Çok katmanlı ve geniş kapsamlı bir sınır ötesi yuan ödeme sisteminin oluşturulması da hedefler arasında yer aldı.

PBOC ayrıca Şanghay'ın uluslararası finans merkezi olarak gelişimini hızlandırmayı, Hong Kong'un küresel finans merkezi konumunu ise güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji, yeşil dönüşüm ve tüketime finansman desteği

Plan kapsamında finansal kaynakların önemli ulusal stratejilere, öncelikli sektörlere ve ekonominin finansmana erişimde zorlanan alanlarına daha hedefli biçimde yönlendirilmesi öngörülüyor.

Teknolojik inovasyonla uyumlu bir teknoloji finansmanı sisteminin kurulması ve tahvil piyasasında yüksek kaliteli bir "bilim ve teknoloji" segmentinin geliştirilmesi planlanıyor. Yeşil kalkınma ve düşük karbonlu dönüşüme yönelik finansman desteğinin verimliliği artırılırken, kapsayıcı finansman, emeklilik finansmanı ve dijital finans alanlarının da geliştirilmesi hedefleniyor.

PBOC ayrıca iç talebi destekleme politikaları kapsamında tüketimin artırılması ve genişletilmesine yönelik finansal desteğin güçlendirileceğini bildirdi.

Finansal piyasalarda istikrar ve dayanıklılık vurgusu

Merkez bankası, açık, kapsayıcı ve dayanıklı modern bir finans piyasası oluşturulmasını hedeflerken, farklı varlık sınıflarını ve piyasa katmanlarını kapsayan yapının geliştirilmesini öngörüyor. Finansal piyasalardaki kurumsal düzenlemelerin güçlendirilerek piyasa işleyişinin düzenli ve istikrarlı tutulması planlanıyor.

Dijital yuan kontrollü biçimde yaygınlaştırılacak

PBOC ayrıca gelişmiş, güvenilir ve dayanıklı bir finansal altyapı sistemi kurulmasını hedefliyor. Bu kapsamda ödeme sistemleri, finansal istatistikler, hazine ve nakit hizmetleri geliştirilecek; dijital yuanın kontrollü biçimde yaygınlaştırılması sürdürülecek.

Kredi raporlama hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kara para aklamayla mücadele denetiminin güçlendirilmesi ve merkez bankası faaliyetlerinde hukuki ve dijital yönetişimin geliştirilmesi de planın temel başlıkları arasında yer aldı.