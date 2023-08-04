Çin'den zorunlu karşılık açıklaması

Çin Merkez Bankası (PBoC) Para Politikası Departmanı Başkanı Zou Lan, bankacılık sistemine makul ölçüde bol likidite sağlamak için zorunlu karşılık oranı indirimleri, açık piyasa işlemleri ve tüm yapısal para politikası araçlarının esnek bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Zou, PBoC'un ödenmemiş mortgage faiz oranlarını etkili bir şekilde ayarlamaları için bankalara rehberlik edeceğini ve bankaları borç maliyetlerini makul bir şekilde kontrol etmeleri için destekleyeceğini belirtti.

Zou'ya göre PBoC, konjonktür karşıtı koşulları ve politika rezervlerini güçlendirecek ve makro ayarlamaları hızlandıracak.