Çin'e ilginin azalması hedge fonları vurdu

Yabancı yatırımcıların Çin'e olan ilgilerinin kaybolmakta olmasının bedelini, Çin'e odaklı hedge fonların ödediği öne sürüldü.

Preqing Ltd tarafından derlenen verilere göre, Çin'e odaklı hedge fonların sayısı 2012'den bu yana ilk kez düştü. 18 fon tasfiye olurken, ilk 6 ayda sadece 5 yeni fon kuruldu.

Pekin'in okul sonrası özel ders ve e-ticaret gibi sektörlerdeki özel şirketlere yönelik baskıları ve ABD ile artan jeopolitik gerilimler, küresel yatırımcıların Çin varlıklarına olan iştahını azalttı.

Persistent Asset Partners'ın ortföy yönetimi başkanı Otto Chan, "Hem Asya'dan hem de yabancı yatırımcılardan Çin yöneticilerine yönelik talebin azaldığını görüyoruz," dedi.

Dantai Capital, yatırım stratejisinin mevcut piyasa ortamında artık işe yaramadığı sonucuna vardıktan sonra bu yıl amiral gemisi Greater China hedge fonunu kapattı