Çin’in 2026 büyüme hedefi: Küresel ekonomi için alarm zilleri

Çin yönetimi, 2026 yılı için ekonomik büyüme hedefini %4,5 ile %5 arasında belirledi. Bu oran, ülkenin son otuz yılda açıkladığı en düşük büyüme hedefi olarak dikkat çekti. Pekin’in bu temkinli yaklaşımı, hem iç talepteki zayıflamanın hem de dış ticarette artan baskıların bir yansıması. Özellikle ABD’nin yeni tarifeleri ve küresel deflasyonist eğilimler, Çin ekonomisinin ivmesini sınırlayan başlıca faktörler arasında öne çıkıyor. Başbakan Li Qiang, yıllık hükümet çalışma raporunda “Ekonomik büyüme istikrarı korumak için daha gerçekçi hedefler belirlemek zorundayız” diyerek bu kararın arkasındaki gerekçeyi net biçimde ortaya koydu.

İç dinamiklerin baskısı

Çin’in iç dinamikleri, büyüme hedefinin düşük tutulmasında belirleyici oldu. Tüketici fiyat endeksindeki gerileme, deflasyon baskısının giderek arttığını gösteriyor. İç talebin zayıflığı, üretim kapasitesinin tam olarak değerlendirilememesine yol açıyor. Hükümet, işsizlik oranını %5,5 seviyesinde tutmayı planlıyor ve aynı zamanda 12 milyon yeni iş yaratmayı hedefliyor. Bu, özellikle genç nüfusun iş gücüne katılımını desteklemek için kritik bir adım olarak görülüyor.

Dış baskılar Çin’in manevra alanını daraltıyor

Dış baskılar ise Çin’in ekonomik manevra alanını daraltıyor. ABD’nin uyguladığı yeni gümrük vergileri, Çin’in ihracatını doğrudan etkileyerek küresel ticaret dengelerini zorluyor. Avrupa ve Asya pazarlarında tüketim eğilimlerinin zayıflaması, Çin’in üretim kapasitesini sınırlayan bir başka unsur. Ayrıca Orta Doğu’daki çatışmalar ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Çin’in ithalat maliyetlerini artırarak büyüme hedefini daha da baskı altına alıyor.

Bu gelişmelerin küresel etkisi oldukça geniş. Çin’in düşük büyüme hedefi, dünya ticaret hacminde daralma beklentisini güçlendiriyor. Asya–Avrupa tedarik zincirlerinde yaşanacak yavaşlama, Türkiye gibi ihracat odaklı ekonomiler için doğrudan risk anlamına geliyor. Enerji ve hammadde talebindeki azalma ise fiyatların küresel ölçekte dalgalanmasına yol açabilir.

Küresel istikrar açısından alarm zilleri

Sonuç olarak Çin’in bu kararı, yalnızca kendi ekonomisinin değil, küresel finansal sistemin de kırılganlığını ortaya koyuyor. ABD’nin yükselen kamu borcu ile birleştiğinde, 2026 yılı dünya ekonomisi için borç yükü ve düşük büyüme ikilisinin baskın olduğu bir tabloya işaret ediyor. Bu tablo, küresel istikrar açısından alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.