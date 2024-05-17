Çin'in 40 milyar yuanlık tahvil ihracına 3,9 kat talep

Bu yıl düzenlenen dört normal 30 yıllık tahvil ihalesine ortalama 28 milyar yuanlık teklifin yaklaşık 4 katı talep geldi.

Yatırımcılar, arz fazlası korkusu ve merkez bankasının getirilerin çok düşük olduğu yönündeki uyarıları da dahil olmak üzere uzun vadeli tahvillere karşı son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen ihalede güçlü bir talep bekliyordu. Daha fazla parasal genişleme beklentisi ve kasvetli ekonomik görünüm nedeniyle yatırım yapılabilir varlıkların azalması yerel alıcıların iştahını destekliyor.

Singapur'daki Oversea-Chinese Banking Corp'ta stratejist olan Frances Cheung, "Tahvil satışları, tahvildeki son ucuzlamadan ve ihaleler hızlandıkça ultra uzun vadeli özel tahvillerin toplam arzının küçük bir bölümünü temsil etmesinden yararlandı" dedi.