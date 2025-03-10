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Çin’in 5 yıllık CDS'leri 4 haftanın zirvesinde

Çin’in 5 yıllık kredi temerrüt swapları (CDS), Şubat ayında TÜFE’nin yüzde 0,7 düşmesi ve artan resesyon endişeleriyle 49 baz puana yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Çin’in 5 yıllık CDS'leri 4 haftanın zirvesinde
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Çin'in kamu borçlarını temerrüde karşı kredi temerrüt swapları ile sigortalamanın maliyeti, enflasyon verilerindeki düşüşün ardından kötüleşen duyarlılıkla birlikte yükseliyor.

Çin'de yıllık TÜFE şubat ayında yüzde 0,7 oranında düştü.

IG analistleri, “Çin'deki deflasyonist baskılarla şiddetlenen resesyon riskleri konusunda yatırımcı endişeleri arttı” dedi.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, beş yıllık Çin devlet kredi temerrüt takası yaklaşık 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 49 baz puana yükseldi.

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