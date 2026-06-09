Çin'in ABD'ye ihracatı mayısta hızlandı

Çin'in başlıca ticaret ortaklarından ABD'ye yönelik ihracatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 35,4 sıçrayarak nisandaki yüzde 11,3'lük büyümeye kıyasla keskin bir hızlanma kaydetti.

Söz konusu sıçrama, ticaret gerilimlerinin hafiflemesi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük tarifesi anlaşmazlığının yoğunlaştığı geçen ilkbahardan kaynaklanan elverişli düşük baz etkisinden kaynaklandı.

Bir blok olarak Çin'in en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yönelik ihracat, mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,0 yükselerek nisandaki yüzde 15,2'lik artışın üzerine çıktı. Buna karşılık, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ihracat nisandaki yüzde 13,4'ten yüzde 7,6'lık yıllık artışa yavaşladı.