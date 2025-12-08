Çin'in ABD’ye ihracatı sekizinci ayda da düştü

Çin gümrük verilerine göre, ihracat geçen ay dolar bazında yıllık %5,9 artış göstererek ekonomistlerin %3,8’lik tahminini geçti. Bu artış, ekim ayında görülen ve mart 2024’ten bu yana ilk kez yaşanan %1,1’lik daralmanın ardından geldi.

İthalat kasımda %1,9 yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı. Ekim ayında ithalat %1 artış göstermişti. Uzun süren konut piyasası durgunluğu ve artan iş güvencesizliği iç talebi baskılamaya devam etti.

ABD’ye ihracat kasımda %28,6 düşerek dünyanın en büyük tüketici pazarına yönelik sevkiyatlarda sekizinci ayda da çift haneli gerileme kaydetti. ABD’den ithalat ise yıllık %19 azaldı. Natixis kıdemli ekonomisti Gary Ng, ticaret anlaşmasına rağmen ABD’nin Çin’e diğer ülkelere kıyasla daha yüksek tarifeler uyguladığını, Çinli ihracatçıların üçüncü ülkelerdeki tesislerini kullanarak ABD’ye sevkiyat yapmaya devam ettiğini belirtti.

Peterson Institute verilerine göre Çin mallarına uygulanan tarifeler %47,5 seviyesinde bulunurken, Pekin’in ABD’den ithalata uyguladığı tarifeler %32 düzeyinde. Bu yılın ilk 11 ayında Çin’in ABD’ye ihracatı yıllık %18,9, ithalatı ise %13,2 geriledi.

Kasım ayında ABD’ye yönelik ihracattaki düşüş, ASEAN ve Avrupa Birliği’ne yapılan sevkiyatlarla dengelendi. Çin’in ASEAN’a ihracatı %8’in üzerinde, AB’ye ihracatı ise yaklaşık %15 arttı. Ocak-Kasım döneminde toplam ihracat yıllık %5,4 artarken ithalat %0,6 geriledi. Ticaret fazlası kasım itibarıyla 1,076 trilyon dolara ulaşarak yıllık %21,6 büyüdü.