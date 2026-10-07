Çin'in altın alım serisi 23. aya ulaştı

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Çin Merkez Bankası (PBOC), altın rezervlerini eylül ayında da artırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdı.

PBOC verilerine göre, Çin'in altın rezervleri eylül sonu itibarıyla 77,47 milyon onsa, yaklaşık 2 bin 409,59 tona yükseldi. Ağustos sonunda rezervler 76,73 milyon ons, yaklaşık 2 bin 386,57 ton seviyesindeydi.

Böylece Çin'in altın rezervleri bir ayda 740 bin ons, yaklaşık 23,02 ton arttı.

Döviz rezervleri 3,4 trilyon dolara geriledi

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri eylül sonunda 3 trilyon 400,3 milyar dolar oldu.

Rezervler ağustos sonuna göre 38,1 milyar dolar, yani yüzde 1,11 azaldı.

SAFE, düşüşte eylül ayında doların güçlenmesi ve küresel varlık fiyatlarının genel olarak gerilemesi nedeniyle oluşan kur çevrim ve değerleme etkilerinin belirleyici olduğunu açıkladı.

Kurum, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu, büyümenin itici güçleri ile ekonomik yapıdaki iyileşmenin devam ettiğini ve bu görünümün döviz rezervlerinin temel istikrarını desteklediğini belirtti.