Çin’in altın alımları sürerken döviz rezervleri geriledi

Mart ayı sonunda ülkenin altın rezervleri 74,38 milyon ons seviyesine yükselirken, Şubat sonunda bu rakam 74,22 milyon ons olarak kaydedilmişti. Ancak altın rezervlerinin toplam değeri Mart sonunda 342,76 milyar dolara gerileyerek bir önceki ayki 387,59 milyar dolar seviyesinin altında kaldı.

Öte yandan Çin’in döviz rezervleri de Mart ayında düşüş gösterdi. Çin Merkez Bankası verilerine göre rezervler, Şubat sonundaki 3,428 trilyon dolardan Mart sonunda 3,342 trilyon dolara indi. Aylık bazda düşüş 85,68 milyar dolar oldu.

Rezervlerdeki gerilemenin, güçlü ABD dolarının dolar dışı varlıkların değerini azaltmasından kaynaklandığı değerlendirilirken, gerçekleşen veri piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu oldu. Ekonomistler rezervlerin 3,398 trilyon dolar seviyesine gerilemesini öngörüyordu.