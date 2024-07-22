Çin'in altın ithalatı geriledi

İthalattaki düşüş, geçen yılın sonlarından bu yana zayıflayan para birimi ve sorunlu emlak sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle alımların arttığı bir dönemi takip ediyor.

Hong Kong merkezli Commodity Discovery Fund analisti Samson Li, ekonomik belirsizliğin altın takı gibi isteğe bağlı ürünlere olan talebi de azaltıyor olabileceğini belirterek, "Bu ekonomide insanlar harcamalarını kısıyor" dedi ve mücevher alımını azaltabileceğini söyledi.