Çin'in altın ithalatı ocak ayında yükseldi

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi verilerine göre, dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin, Aralık ayında 12,2 ton olan net ithalatını Ocak’ta 20,58 tona çıkardı.

Toplam altın ithalatı ise Aralık’taki 28,01 tondan yüzde 30,4 artışla 36,54 tona yükseldi.

UBS emtia analisti Giovanni Staunovo, "Çin Yeni Yılı'nın fiziksel altın talebini desteklediği ve altının ay takvimine göre yılın sonundan önce Çin'e ulaştığı tahmin ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu hafta Çin'de fiziksel altın, küresel gösterge spot fiyatının ons başına 12-13 dolar üzerinde işlem gördü.